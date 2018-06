Intervenuto ai microfoni di fcinter1908.it, l'ex presidente dell'Inter, Massimo Moratti, esprime la propria opinione sull'ipotetico scambio di mercato tra Inter e Milan che prevederebbe il passaggio di Brozovic in rossonero e Suso in nerazzurro.



“Al Milan piace Brozovic? Anche all’Inter piace Brozovic, poi è l’allenatore che deve giudicare ma noi a centrocampo abbiamo bisogno di giocatori come Brozovic. Poi certamente Suso è un giocatore forte, un buon giocatore. Cosa penso di questo ipotetico scambio? Non so giudicare perché non la sto seguendo io ma mi meraviglia un po”.