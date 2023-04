Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha parlato così a 90min del match di Champions League vinto dai nerazzurri contro il Benfica: "Il Benfica era un ostacolo importantissimo da superare per l’Inter. Non è stato totalmente superato ma il buon 50% è stato fatto e anche di più. E devo dire che questo la mette in una condizione di superare il turno e di incontrare una squadra che conosce dato che si tratta di una delle due italiane. Dopodiché rimane soltanto la finale".