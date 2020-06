Lautaro Martinez al Barcellona, un'ipotesi concreta, un trasferimento possibile, del quale ha voluto parlare Massimo Moratti, ex patron dell'Inter, in un'intervista a Cadena Ser Catalunya: "L'intenzione dell'Inter è quella di trattenere Lautaro. È un calciatore con un grande potenziale, ma tutto dipenderà dalla volontà del giocatore, che è molto a suo agio all'Inter, e dall'offerta del Barcellona. Certo, poter giocare a fianco di Leo Messi è sempre una motivazione per qualsiasi giocatore ambizioso. Eventuali scambi? C'è un certo Messi che non è male". Poi sulla Pulce: "È sempre stato strettamente legato a Barcellona, è un sogno per molti, ma è un sogno impossibile. Non sono riuscito a concretizzarlo quando poteva essere il momento, ancora oggi non so se ci riuscirei". Poi su Vidal: "Ha un grande carattere e potrebbe essere un buon calciatore per qualsiasi squadra".