A margine dell'evento Festival dello Sport a Trento, l'ex presidente dell'ha parlato ai cronisti presenti, tra cui Pasquale Guarro di Calciomercato.com.- "Se temo che la Juventus possa eguagliarci? Perché temo? Un record è fatto per essere battuto o eguagliato. E' una cosa che può succedere, per ora non è successa".- "Inarrivabile per un po', in campionato penso di sì. Assolutamente difficile essere al suo livello per quello che stiamo vedendo".- "Un colpo alla Moratti come Icardi e Milito? Questo è ancora più sconosciuto! E' stato un colpo sul serio, ha un senso del gol fantastico: è la vera sorpresa di questo campionato".- "Mi aspetto di vederlo giocare di più, è un giocatore che mi incuriosisce moltissimo".- "Non c'entro in tutto questo, è una decisione che possono prendere gli attuali dirigenti dell'Inter quindi dipende dagli equilibri in dirigenza. E' certamente una persona di grande qualità, quindi male non fa".- "E' importante far rivivere momenti di grande felicità".