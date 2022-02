Il bomber del Catania, infatti, con il rigore segnato nel weekend durante la sfida persa dagli etnei contro il Catanzaro è salito a quota. Il tutto in appenaper l'attaccante, che èin questa stagione da favola agli ordini di mister Baldini.Era inevitabile che prestazioni di questo tipo portassero in dotee, infatti, nel mese di gennaio ilha bussato alle porte del Padova, club proprietario del cartellino, per chiudere l'affare.per il classe 2001, che a partire dalla prossima stagione vestirà la maglia neroverde. Verosimilmente per occupare la casella che sarà lasciata libera da, oggetto del desiderio di tanti top club. Moro, insomma, si giocherà questi ultimi mesi con la consapevolezza di avere un compito non facile il prossimo anno:, che per Moro è un obiettivo concreto. Se le prestazioni resteranno di questo livello anche il prossimo anno,E il Padova ci crede a tal punto da aver inserito un. Insomma, il bomber del Catania continua a stupire in C, ma lo farà ancora per poco: