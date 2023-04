Ricorre oggi l’undicesimo anniversario della scomparsa di Piermario Morosini tragicamente scomparso a Pescara il 14 aprile 2012.



Il tempo scorre, non si ferma mai così come mai Piermario sarà dimenticato.



Oggi come ieri tutta l’Atalanta lo ricorda con grande commozione e immutato affetto perchè Piermario è sempre con noi.