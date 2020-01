Sarà giudicato con rito abbreviato il professor Giorgio Galanti, ex direttore del reparto di medicina sportiva dell'ospedale di Careggi, imputato nel processo per la morte del difensore e capitano della Fiorentina Davide Astori. E' stata accolta la richiesta del legale difensore, l'avvocato Fenyes: l'accusa a carico di Galanti è quella di omicidio colposo, per aver accertato l'idoneità sportiva del giocatore nelle estati 2016 e 2017.



Astori morì nella sua stanza d'albergo il 4 marzo 2018, alla vigilia della partita tra Udinese e Fiorentina e, secondo i magistrati, il professor Galanti avrebbe dovuto notare le anomalie cardiache che hanno portato al decesso dall'esito degli elettro-cardiogramma a cui era stato sottoposto il ragazzo. Una diagnosi preventiva avrebbe portato allo stop per Astori e molto probabilmente gli avrebbe salvato la vita, questo è quanto sostiene l'accusa.



Per certificare questa tesi - contestata con decisione dalla difesa - il gup del Tribunale di Firenze Antonio Pezzuti ha disposto una nuova perizia, della quale saranno incaricati un medico legale e un cardiologo; l'udienza per il conferimento della perizia si terrà il prossimo 17 febbraio.