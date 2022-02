Ci sarà un processo anche per il secondo filone d'inchiesta relativo alla morte del capitano della Fiorentina Davide Astori. Il secondo filone, dopo quello che ha portato alla condanna del professor Galanti a un anno di reclusione per omicidio colposo, riguarda la falsificazione di un certificato medico rilasciato ad Astori stesso, per il quale il gup Federico Zampaoli ha rinviato a giudizio il professor Giorgio Galanti, ex direttore sanitario di medicina dello sport del policlinico fiorentino Careggi, il suo successore Pietro Amedeo Modesti e il medico dello sport Loira Toncelli.