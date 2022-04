Emiliano Sala non può ancora riposare in pace. L'attaccante argentino è morto nel gennaio 2019 su un volo che lo stava trasportando da Nantes a Cardiff in seguito all'acquisto completato dal club gallese durante il calciomercato. L'aereo precipitò portando con sé il giovane attaccante, ma ancora oggi, 3 anni dopo, i due club continuano a non mettere da parte accuse e cause legali.



Secondo il The Sun e il Daily Mirror in Inghilterra, Il Cardiff ha chiesto al Nantes un risarcimento di 95 milioni di euro per la morte di Sala. Una cifra monstre che ha come motivazione la retrocessione del Cardiff in Championship nel 2019. Secondo il club gallese il mancato trasferimento dell'argentino avrebbe portato i Bluebirds alla retrocessione nel 2019 e alla conseguente perdita economica in termini di diritti tv, pubblicità e sponsorizzazioni.