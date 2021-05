Nei giorni in cui si appesantisce la posizione delle persone indagate per la morte di Diego Armando Maradona, il dottor Leopoldo Luque - accusato di omicidio con dolo eventuale - è intervenuto alla trasmissione argentina "Vino para Vos" e ha fornito la sua versione dei fatti.



"Adesso non c'è più pace, né per Maradona nè per me. La situazione è peggiorata con la pandemia, sia a livello psicologico che di dipendenza dall'alcol per Diego. Nell'autopsia si dice che Maradona è stato per molte ore in agonia: conclusione errata, un paziente agonizzante non sta in posizione orizzontale e Diego sembrava che dormisse", ha dichiarato Luque. Che poi aggiunge: "Ero in sala operatoria quando mi arrivò la chiamata dell'assisente di Maradona, Maxi Pomargo, e mi disse che era in arresto cardiaco pensavo che stesse scherzando. Mi fa male leggere che saremmo stato noi ad arrecargli danni, perché non è così. Io ho aiutato Diego mentre molte persone gli hanno voltato le spalle, sono orgoglioso di quello che ho fatto per lui".