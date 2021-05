Una stagione da protagonista. Da dieci, come il più grande di sempre.vero e proprio valore aggiunto di un'annata da ricordare, nella quale ha vissuto un profondo cambiamento.. I numeri parlano chiaro, il talento in maglia 24 ha segnatocome mai ha fatto in carriera e come nessun'altro non numero 9 ha fatto in questa stagione. Davanti a lui ci sono solo Ronaldo con 29 gol, Lukaku con 23, Muriel con 21, Vlahovic e Simy con 20, dietro il primo è Berardi, con 16.Insigne è stato più decisivo davanti alla porta, meno come uomo assist. Secondo il sito ufficiale della Lega di Serie A ha realizzato 7 passaggi decisivi e 14 passaggi chiave,11 assist davanti a Zielinski, De Paul e ​Mkhitaryan fermi a 10, e, contro i 35 di Ilicic e 29 di Luis Alberto.Il Napoli se lo gode, ma rischia di perderlo tra qualche settimana.La trattativa è a un punto morto, gli agenti dell'ex Foggia e Pescara chiedono un milione in più (5,5, contro i 4,5 attuali), De Laurentiis vuole tagliare i costi. Dopo il match contro l'Hellas ci sarà un nuovo contatto tra le parti. Per evitare la rottura.