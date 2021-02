La vicendacontinua ad animare il dibattito pubblico argentino e a sconvolgere tifosi e appassionati. Perché in patria, negli ultimi giorni, sono emersi nuovi dettagli e retroscena sui giorni precedenti alla morte dell'ex Pibe de Oro.Al centro delle polemiche c'è, medico personale dell'attaccante. Prima la reazione all'imminente decesso ("il ciccione sta morendo"), ora il retroscena su alcol e marijuana. Infobae, infatti, pubblica nuovi audio del neurochirugo, alla prese con una conversazione con un membro dello staff medico. "" si legge. L'ho detto a Maxi (Pomargo, segretario di Maradona, ndr), ci sarà un'autopsia e può saltare fuori di tutto".La risposta: "Non sopporto più questa situazione. Charly (parente dell'ultima compagna di Maradona, ndr) gli dà la. Mi sono arrabbiato, gli ho detto che l'avrei affrontato se questa cosa sarebbe venuta fuori tramite l'autopsia". Immediata la replica di Luque: ", si ubriacasse e morisse".Infine, i nuovi messaggi del membro dello staff medico, che racconta lo stile di vita di casa Maradona: "Ho molta fiducia in Monona (Romina Milagros Rodriguez, la cuoca, ndr), ieri mi ha detto che Charly si è organizzato e. Scopava nella stanza di servizio, Monona e la guardia giurata non hanno dormito, vedendo che Diego non si alzava".