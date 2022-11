nei confronti dellanella sua casa nel Varesotto., poco lontano dall'ospedale Loreto Mare, è apparsa una scritta con spray blu su un drappo bianco:- Pronto l'intervento della polizia, che ha rimosso il drappo.La foto compare in diversi gruppi social legati agli ultrà del Napoli dove si ricorda- "Profonda amarezza e vergogna per il disgustoso striscione, esposto in città, che offende la memoria di Roberto Maroni. Gli autori si confermano sempre più minoranza di un tifo organizzato che oggi, dopo questo gesto, si allontana dai successi della squadra e di un pubblico che, invece, ha sempre onorato con passione inconfondibile i valori dello sport. Ci aspettiamo una presa di posizione e una ferma condanna dalla società Calcio Napoli e dalle altre forze politiche":