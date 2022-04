La morte di Mino Raiola è stata una notizia che ha colpito tutto il calcio. In queste ore l'agente Diego Tavano ha voluto ricordare così il noto procuratore: "Sono davvero dispiaciuto, Mino era fonte di mia ispirazione, quell'agente che prendi come riferimento per cercare di arrivare ai suoi livelli. Non dimenticherò mai quando fu mio ospite al circolo dove sono socio, il canottieri Aniene, venne in tuta e mangiò gli spaghetti con forchetta e cucchiaio, per lo sgomento di tutti i consoci. Ma lui era così, personalità da vendere, brillava di luce propria e non per aiuti esterni. Mino era l'AGENTE, lo stimavo. Condoglianze alla sua famiglia. Riposa in pace.