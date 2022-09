Sta facendo il giro del web il coro lanciato ieri sera in Irlanda durante il match di Conference League contro il Djurgarden da alcuni tifosi al Tallaght Stadium di Dublino: i supporter dello Shamrock Rovers cantano "Lizzy's in the box" (traducibile con "Lizzy è nella scatola", termine dispregiativo per indicare la bara) sull'aria di "Give it up", successo del combo funk anni '70 KC & the Sunshine Band.