Caro, scrivo con il cuore pesante e le dita rigide che battono a fatica sui tasti, come se tutto il dolore fosse finito lì, sui polpastrelli, e da lì non se ne volesse più andare.Si dice sempre così: non pensavo. Di te mi ha detto un collega, un amico, uno di quelli veri, Alessandro Mita, dieci minuti fa.E qui potrei chiudere il pezzo, firmando in coda. Però due cose voglio dirle, perché mettere le parole in fila e dar loro un senso è il nostro mestiere.. Mi hai insegnato che bisogna rispettare le parole, bisogna prendersene cura perché sono le parole che dicono agli altri chi siamo, noi che di parole viviamo. Mi hai insegnato che dobbiamo sentire la responsabilità di quello che scriviamo, perché tutto è importante, anche le due righe di una breve.Aspettavo le nostre telefonate settimanali con una gioia quasi infantile, sicuro che avresti regalato - a me e ai lettori di Calciomercato.com - un punto di vista diverso, una prospettiva laterale, un modo di guardare a cui nessuno aveva pensato.Non siamo qui per compiacere qualcuno o adularlo, ma per aprire una finestra da cui si vede qualcosa di nuovo. Mi dicevi che la cosa più comoda - per noi giornalisti di pallone - è cantare in coro, alzare la voce quando chi comanda la alza e ridurla a un sospiro quando conviene; e me lo dicevi per avvisarmi che la via più comoda è anche la più desolante e grigia.A proposito: ti è sempre piaciuto cantare e una volta - tra il commento a un gol di Ibra e a un colpo di teatro di Mourinho - ci siamo detti che il mondo si divide in due categorie.Ne abbiamo riso. Sei stato un giornalista speciale, perché eri diverso da tutti. Avevi sempre un’illuminazione che spettinava le idee preconfezionate. Andavi controcorrente, anche solo per il gusto di farlo. E ti divertivi come un matto., ciambellani del nulla. Ti piaceva la Storia - dell’umanità e del calcio - perché sapevi che solo lì si nasconde la scintilla di quello che verrà.Ora chiudo il pezzo e mi rivedo più di vent'anni anni fa, salir le scale al tuo fianco, mentre si andava insieme a firmare il mio primo contratto da professionista nell’ufficio dell’editore.Hai visto in me cose che non sapevo di avere, consegnandomi un mestiere hai indovinato una traccia di vita che oggi custodisco come il più prezioso dei regali.Eri un uomo buono e generoso. Ci siamo voluti bene, ce lo siamo detti un paio di volte, quelle che contano.