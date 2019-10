Era bergamasco Giorgio Squinzi, nativo di Cisano nel 1943 e presidente di Confindustria dal 2012 al 2016. Anche per questo il presidente Antonio Percassi e tutta la società Atalanta Bergamasca Calcio sono particolarmente colpiti dalla scomparsa dell'imprenditore, patron della Mapei e proprietario del Sassuolo Calcio, che per due anni ha ospitato l'Atalanta nello stadio di Reggio Emilia per le gare di Europa League e di campionato. Di seguito il cordoglio espresso dalla società nerazzurra sul proprio canale ufficiale attraverso una nota: "Il Presidente Antonio Percassi, l’Amministratore Delegato Luca Percassi, i Dirigenti e tutta la famiglia Atalanta sono profondamente vicini all’U.S. Sassuolo per la scomparsa di Giorgio Squinzi, imprenditore bergamasco e patron della società emiliana. Ai familiari e all’U.S. Sassuolo le più sentite e sincere condoglianze da tutta l’Atalanta Bergamasca Calcio".