GRAZIE Presidente#squinzi pic.twitter.com/WvDCjnxO0L — Francesco Acerbi (@Acerbi_Fra) October 2, 2019

La scomparsa del patron delGiorgioha provocato grande dolore e commozione nel mondo del calcio. Tra i più toccati, difensore dellaed ex neroverde, che ha dedicato a Squinzi un commosso messaggio sui social: "Mi sei stato vicino in uno dei momenti più bui della mia vita, per questo ti sarò per sempre grato. Per me sei stato come un padre e ti sarò per sempre riconoscente, resterai sempre nel mio cuore. GRAZIE Presidente".