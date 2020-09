. È accaduto in provincia di Colleferro, vicino Roma. Il giovane Monteiro è morto rdopo essere stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Colleferro.Nella giornata di ieri sono stati arrestati gli assassini, quattro ragazzi tra i 22 e i 26 anni, e trasferiti al carcere di Rebibbia, accompagnati dalla rabbia degli amici e i conoscenti della vittima. I fratelli Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Bellaggia sono accusati di omicidio preterintenzionale, ma non sono volti nuovi alle forze dell’ordine, sono infatti già conosciuti per numerosi precedenti.Dai racconti dell’accaduto, sembra che i quattro avevano iniziato a interagire brutalmente con un amico di Willy Monteiro, il quale è intervenuto per difenderlo insieme ad altri due ragazzi, rimasti solamente feriti dalla rissa.Attualmente, si cercano ancora indizi e prove per definire l’episodio e il movente.Chi lo conosceva, lo descrive come un bravo ragazzo, buono, una persona che non meritava di morire. Il sindaco di Colleferro parla di sconforto e disperazione, lo descrive come uno splendido ragazzo che si è trovano nel posto sbagliato e nel momento sbagliato.Sfortuna, dunque? O semplicemente la cattiveria dei colpevoli?