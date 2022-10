Il calcio italiano piange Sergio Brighenti. L'ex attaccante dell'Inter e della Nazionale è morto questa notte all'età di 90 anni. Campione d'Italia con i nerazzurri nel 1953 e nel 1954, ha vestito anche le maglie di Sampdoria e Torino. E' stato il primo azzurro a segnare nello stadio di Wembley contro l'Inghilterra, nell'amichevole pareggiata 2-2 il 6 maggio 1959. Giovedì mattina alle ore 10.30 ci sarà il funerale nella chiesa Santi Apostoli Piero e Paolo in via Papa Giovanni XXIII ad Arluno in provincia di Milano.



Il presidente della Figc, Gabriele Gravina ha dichiarato: "Con Sergio Brighenti se ne va uno straordinario attaccante, che ha accompagnato diverse generazioni di appassionati, e un grande uomo di calcio, che ha legato il suo nome allo storico primo gol azzurro a Wembley e alla Nazionale allenata da Azeglio Vicini, di cui è stato braccio destro. Alla famiglia le mie condoglianze e quelle di tutta la Federcalcio".