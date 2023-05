La presidenza russa ha comunicato che - secondo quanto riportano -, per poi minacciare misure di ritorsione. L'agenzia di stampa Interfax racconta che i droni sono stati distrutti e i pezzi sono atterrati sul terreno della sede del presidente russo Vladimir Putin."Questa notte, il regime di Kiev ha tentato di colpire con veicoli aerei senza equipaggio la residenza del presidente della Federazione russa al Cremlino - si legge nella nota della presidenza russa - Due veicoli aerei senza equipaggio erano puntati contro il Cremlino. A seguito di azioni tempestive intraprese dai servizi militari e speciali che utilizzano sistemi radar, i dispositivi sono stati messi fuori uso. A seguito della loro caduta e della dispersione di frammenti sul territorio del Cremlino, non ci sono state vittime e danni materiali", ha specificato Mosca.Il comunicato continua spiegando che: "E' un atto terroristico pianificato e un, compiuto alla vigilia del Giorno della Vittoria, la parata del 9 maggio, alla quale è prevista anche la presenza di ospiti stranieri".Il comunicato specifica che il presidente Putin non è stato ferito. "Il programma dei suoi lavori non è cambiato, continua come al solito.. "La parte russa si riserva il diritto di adottare misure di ritorsione dove e quando lo ritiene opportuno".- A meno che non si abbia un permesso speciale ottenuto dalle autorità governative, il sindaco di Mosca Sergei Sobyanin ha annunciato il divieto di far volare droni sulla città. Nonostante l'attacco al Cremlino, che la Russia attribuisce all'Ucraina, la classica parata del 9 maggio che celebra la vittoria sulla Germania nazista nel 1945 si terrà comunque: "Non ci sono cambiamenti nel programma" ha detto il portavoce presidenziale Dmitry Peskov.LA REPLICA - Da Kiev arriva la replica alle accuse russe: "Naturalmente l'Ucraina non ha nulla a che fare con gli attacchi al Cremlino con i droni" ha spiegato il consigliere di Zelensky Mykhailo Podoliak.