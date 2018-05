A margine della presentazione del libro “Per colpa di Zico” di Leonardo Corsi, Davide Moscardelli ha parlato al microfono dell'inviato di Calciomercato.com, Giacomo Brunetti: "Icardi, un trasferimento? Tutto è possibile, il mercato è così. È un grandissimo giocatore, vorrà superarsi e cercare una squadra più importante, anche se l’Inter ha conquistato la Champions. Inglese al Napoli? Gli auguro di trovare spazio, ha fatto un gran campionato. Avrà occasioni e visibilità. Il mio futuro? Ancora mi sento bene, ho voglia di giocare. Mi manca già il campo. Spero di trovare una buona sistemazione, anche per la mia famiglia. Sicuramente non faccio il contratto della vita a 38 anni ma posso dare ancora tanto, le ultime due stagioni sono state le migliori. Un fioretto per tagliarmi la barba? Quando ho visto la Roma arrivare in semifinale di Champions... ci ho pensato! Se avesse vinto, solo per quello. Ora è passato, non c’è più il rischio".