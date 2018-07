Star del Wrestling nella rinascita dei primi anni 2000, protagonista assoluto ne I Guardiani della Galassia, dove interpreta Drax il Distruttore, Dave Bautista entra ora in contatto con il mondo del calcio. Sul ring conosciuto come Batista, The Animal, quello della Batista bomb per intenderci, nella nuova pellicola dovrà salvare la vecchia casa del West Ham.



Nel film Final Score, infatti, Batista dovrà vedersela con un gruppo di terroristi durante una partita di calcio che si disputa proprio a Boleyn Ground, lo stadio che ospitava le partite casalinghe degli hammers. Imbottito di esplosivo, pieno di pubblico (35mila comparse) Batista proverà in tutti i modi a salvare Upton Park: motociclette sul tetto, corpo a corpo in tribuna, sparatorie e inseguimenti. Batista, in quel Upton Park che è stata già casa di qualche pellicola cinematografica, sarà il protagonista di Final Score.