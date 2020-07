Il ritorno in pista di Marc Marquez dopo la rottura del braccio e l'intervento chirurgico per sistemare la frattura è sembrato un evento sovraumano. E in parte lo è stato al punto che durante i test e le prove libere più volte ha pensato di abbandonare tutto e fermarsi.



Ora però il dolore che lo tormenta ha avuto la meglio e infatti Marquez ha scelto di non correre le qualifiche e ha alzato bandiera bianca abbandonando la Q1 del gran premio di Andalusia.



Nella serata di oggi o nella mattina di domani deciderà se ritirarsi del tutto oppure se provare comunque a correre, partendo però dall'ultima posizione.