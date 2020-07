A Jerez, nella prima gara stagionale della Moto GP, assaggia la sua prima vittoria nella categoria Fabio Quartararo su Yamaha, davanti a Vinales e Dovizioso, che porta la Ducati sul podio. Valentino Rossi non ha tagliato il traguardo per un problema tecnico nel finale, ma i titoli sono su Marc Marquez, visto che il campione del mondo della Honda, a 4 giri dal termine, dopo una gara in cui era partita male, scivolando e poi ripartendo dal sedicesimo posto, attaccando Vinales per la terza piazza è caduto.



Infortunato, lo spagnolo ha riportato un trauma al braccio destro. Queste le parole dei medici della Clinica mobile, Mir e Charte: "Si è procurato un trauma al braccio destro con la frattura dell'omero. Possibile sia leso il nervo, ma non possiamo ancora dirlo. Sicuramente dovrà essere operato. Lo terremo in osservazione ancora per alcune ore, in caso non ci siano ulteriori novità si procederà con l'intervento".