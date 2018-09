Un brutto, bruttissimo gesto che poteva sortire gravi conseguenze sul rivale in pista. Nella gara di, disputata a Misano Adriatico oggi pomeriggio,è andato ben oltre ogni limite consentito: dopo un battibecco con, ha affiancato il connazionale sul rettilineo e, mentre andavano a oltre 250 km/h. A quel punto si è alzata laper Fenati. Che era andato ad esultare dopo la caduta di Manzi, avvenuta in curva 7. Non un semplice screzio fra piloti, dunque. Bensì una pagina nera nella storia delle due ruote. Intanto, il suo team ha già annunciato che lo terrà fermo per due gare.Resta da vedere se col classe ‘96 marchigiano la commissione disciplinare userà il pugno duro. Imponendogli un lungo stop, che non pare difficile prevedere. Anche perché recidivo: alil nativo di Ascoli Piceno rifilò nella sessione warm up un calcio a Niklas Ajo.