Andrea Iannone squalificato per doping, ma 'involontario'. Il pilota di MotoGp della scuderia Aprilia è stato condannato dalla disciplinare della Federmoto internazionale a 18 mesi di stop (dal 17 dicembre 2019 al 16 giugno 2021) dopo essere stato trovato positivo al controllo anti doping al Gran Premio della Malesia dello scorso 3 novembre: nella sentenza si legge che Iannone è stato vittima di contaminazione alimentare per aver mangiato carne in un ristorante, che ha fatto rilevare nel sangue tracce di drostanolone, sostanza proibita. La colpa del pilota sarebbe di non aver controllato sul web le sostanze vietate, mentre quella dell'Aprilia è di non aver vigilato. La difesa andrà al Tas per provare ad ottenere sentenza entro l'autunno: con l'inizio del mondiale che difficilmente avverrà prima dell'estate, in caso di assoluzione in sede di ricorso Iannone potrebbe correre.