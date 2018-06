Jorge Lorenzo su Ducati ha vinto il Gran Premio della Catalogna, ottavo atto del mondiale della MotoGP 2018 che si è disputato sul circuito del Montmeló. Partito dalla pole, si conferma l'uomo più in forma. Secondo Marquez, mentre Rossi strappa un positivo terzo posto. Il Dottore è secondo nella generale. Dietro alla lavagna Dovizioso, che cade rovinosamente e registra un’altra delusione.



LOTTA LORENZO-MARQUEZ – Partenza sprint di Marquez, che esegue immediatamente il sorpasso su Lorenzo. Arrembante anche Iannone, secondo. Seguono Lorenzo, Dovizioso e Rossi, che risale in quinta posizione. Il Cabroncito monta una coppia di dure, scelta condivisa col solo Morbidelli. Insaziabile Iannone: tenta il sorpasso su Marquez, ma va largo e viene sorpassato dai ducatisti. Al secondo giro Lorenzo scalza Marquez e torna davanti a tutti. I futuri compagni di squadra comandano, mentre Dovizioso regge, con fatica, il loro ritmo. Dopo una traumatica partenza, Vinales scende dalla quarta alla nona posizione. Nel gruppone che va in cerca del quinto posto e coinvolge Pedrosa, Petrucci, Iannone, Crutchlow e Zarco.



DOVIZIOSO IN CADUTA LIBERA - Dura appena cinque giri la gara di Espargaro. Altri due ed esce di scena Dovizioso: perde l’anteriore e finisce dritto nella ghiaia. Terzo ritiro in stagione che complica ulteriormente la rincorsa al Mondiale. Passa dunque terzo Rossi, poi Pedrosa, Crutchlow, Petrucci e Zarco. Saldamente primo Lorenzo su Marquez, apparentemente appagato. Con Dovizioso fuori dai giochi e un comodo vantaggio su Rossi sembra più intento ad amministrare. Combattuto, in ottica quarto posto, il testa a testa Pedrosa-Cruthclow. Dietro Nakagami azzarda un avventato sorpasso su Smith, entrambi volano sulla ghiaia. Si aggiungono alla lista Rabat, la cui moto prende fuoco, e Syahrin. Che cade come Morbidelli. L’italiano però si rimette in sella e prosegue, ultimo.



HURRA' LORENZO - Troppo forte, e convinto, Lorenzo, ancora una volta trionfante. Conquista comunque punti pesanti Marquez, secondo. Chiude alle sue spalle Rossi, poi Crutchlow, Pedrosa, Vinales, Zarco, Petrucci, Bautista e Iannone.