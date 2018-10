Sul circuito di Motegi pure la matematica incorona lo spagnolo. A soli venticinque anni conquista il suo settimo Mondiale, il quinto in top class. Dopo avere a lungo condotto la gara, Dovizioso cade nel finale. Sul podio salgono Crutchlow e Rins.Alla prima curva trova subito lo spazio Marquez per insidiarsi in terza posizione, dietro a Dovizioso e Miller. Anche su Miller il Cabroncito riesce con successo nel sorpasso, già al primo giro. Da nono, sale sesto Rossi, poi quinto nonostante Rins provi a tenergli testa. Crutchlow infila dunque Miller ed è terzo. Dovizioso sembra aver preso vantaggio su Marquez, una distanza comunque irrisoria. Si inserisce nella lotta là davanti Crutchlow, passa addirittura Marquez, che nuovamente però lo infila. Subito dietro al terzetto in fuga Iannone, poi Rossi, Rins e Zarco.Nel frattempo cadono Miller e Abraham. Settore dopo settore Iannone riprende Crutchlow. Alle sue spalle il compagno di team Rins, mentre Rossi pare in difficoltà.A undici giri dalla fine Marquez mette la freccia su Dovizioso, finisce però sulla fanghiglia, deve rallentare e Dovizioso torna in testa. Frana Iannone: gara finita per lui. Perde terreno Crutchlow, ormai Rins è alle calcagna. Nel terzo gruppetto Rossi deve resistere a Zarco e Bautista, quando mancano cinque giri. In quello successivo Marquez sorpassa Dovizioso, che cade. Torna in sella, ma il dado è tratto. Nessuno più può negare a Marquez il settimo titolo iridato in carriera.