Danilo Petrucci, su Ducati, vince il GP d'Italia al Mugello, in categoria MotoGP, precedendo il campione del Mondo spagnolo Marc Marquez (Honda) e il compagno di scuderia Andrea Dovizioso. Valentino Rossi, partito in 18ma posizione, si è ritirato dopo una caduta al 9/o giro. Per Petrucci si tratta della prima vittoria in carriera in MotoGP. Nella classifica del Mondiale, Marquez allunga su Dovizioso, salendo da +8 a +12.

Dopo un primo posto in Moto3 di Arbolino ed il secondo posto di Marini in Moto2, si conclude così in modo trionfale per i colori italiani l'appuntamento più atteso dell'anno per tutti gli appassionati di moto del nostro paese.