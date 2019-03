Il pilota italiano ha battuto all’ultima curva Marc Marquez, al termine di un duello incredibile: il Cabroncito si tuffa davanti ma Dovi lo fa passare e lo ripassa, per concludere poi in prima posizione. Terzo posto finale per Crutchlow, poi Rins e Rossi quinto.Sul tracciato di Losail l’incredibile vittoria di Dovizioso davanti a Marquez nel primo GP della stagione è valso subito la testa della classifica per il pilota della Ducati, che diventaGiornata ruggente anche per Valentino Rossi: il Dottore, scattato dalla 14esima posizione, è riuscito a chiudere al quinto posto. Problemi per Miller: al terzo giro getta via la sella. Bagnaia costretto a ritirarsi dopo 12 giri.Questo l’ordine di arrivo del GP del Qatar, prima prova del Motomondiale di MotoGP 2019 disputatosi sul circuito di Losail: L'ordine di arrivo:

1 A. DOVIZIOSO 42:36.902 2 M. MARQUEZ 23 3 C. CRUTCHLOW 320 4 A. RINS 457 5 V. ROSSI 600 6 D. PETRUCCI 2.320 7 M. VIÑALES 2.481 8 J. MIR 5.088 9 T. NAKAGAMI 7.406 10 A. ESPARGARO' 9.636