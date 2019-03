Maverick Vinales ha conquistato la pole position nel corso delle qualifiche del Gran Premio del Qatar, in svolgimento sul circuito di Losail. Il pilota della Yamaha ha chiuso la propria prova con il tempo di 1’53”546, precedendo sul traguardo un ottimo Andrea Dovizioso. Marc Marquez ha provato a lungo ad impensierire Vinales ma alla fine ha dovuto accontentarsi del terzo posto finale.



MOTOGP QATAR, VINALES SUGLI SCUDI - La prima pole position dell’anno va dunque nelle mani di Maverick Vinales. Il primo pilota a rientrare in pista, dopo aver cambiato moto in mezzo al turno: una scelta piuttosto strana, che però sembra aver dato i suoi frutti. E per diversi minuti è stato anche l’unico a scendere sotto il muro dell’1’54, segno comunque della sua grande competitività. BENE DOVIZIOSO, ARRANCA MARQUEZ - Bene Andrea Dovisioso: il pilota della Ducati ha chiuso secondo staccato di appena 198 millesimi dal pole-man Vinales. L’attacco di Marquez, invece, non ha dato i suoi frutti: lo spagnolo è riuscito comunque a precedere Miller, Quartararo, Crutchlow, Petrucci e Morbidelli.



ROSSI, ESORDIO DA INCUBO - Male Valentino Rossi: il Dottore ha chiuso la Q1 con il quarto tempo e non è riuscito a qualificarsi per la Q2. Decisamente un weekend strano per lui: eccellente nelle PL1 (1°) e deludente nelle PL2 (17°). Il campione di Tavullia è stato l’unico pilota a non migliorare il proprio riscontro delle libere 1 e questo attesta le sue difficoltà. Il set-up della Yamaha non gli dà sicurezza e il distacco è mortificante. Questa la griglia di partenza: 1° Vinales, 2° Dovizioso, 3° Marquez, 4° Miller, 5° Quartararo, 6° Crutchlow, 7° Petrucci, 8° Morbidelli, 9° Nakagami, 10° Rins. Valentino Rossi partierà 14esimo.