Provocatorio, irriverente, a tratti geniale. E non a caso il suo soprannome è Special One. Josè Mourinho riesce sempre a far parlare di sé, anche in un piatto mercoledì pomeriggio in cui il suo Tottenham torna a casa con le ossa rotte da Southampton. Gli Spurs perdono per 1 a 0 e crollano al sesto posto in Premier League ma a far discutere è la curiosa trovata del tecnico portoghese. La partita è tesa e il clima tra le due panchine non è dei migliori. Al minuto '77 Mourinho lascia la sua area tecnica e si dirige verso la panchina del Southampton. Si presenta davanti ad uno dei collaboratori di Ralph Hasenhüttl e, con la scusa di rispondergli per le rime, ne approfitta per allungare la testa e spiare gli appunti dal taccuino avversario.



'SCORTESE VERSO UN IDOTA' - Un gesto - ripreso dalle telecamere - che è costato il cartellino giallo all'allenatore di Setubal che a fine partita ha commentato con parole altrettanto dure la sua trovata: "Ho meritato il cartellino giallo perché sono stato scortese e volgare, ma lo sono stato verso un idiota".

La 'sbirciata' di Mou sta facendo il giro del web, provocando l'ironia da parte del mondo social che sembra aver preso sul ridere l'ennesima trovata del portoghese.