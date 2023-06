Youssoufa Moukoko e Jessic Ngankam, che hanno sbagliato ciascuno un rigore nel pareggio tra Germania e Israele (1-1) all'Europeo Under 21, sono oggetto di un'ondata di commenti razzisti sui social network. Messaggi denunciati dalla Federazione Tedesca con un deciso post sui propri canali.



"Dopo la prima partita della Nazionale tedesca, alcuni giocatori dell'Under 21 hanno ricevuto insulti razzisti sui propri social network. La Federcalcio tedesca (DFB) prende posizione in merito. Le nostre nazionali lasciano il cuore in campo insieme. Non permettiamo che siano divise dall'odio, dall'incitamento ad esso e dal razzismo. A chi ieri ha scritto commenti discriminatori, offensivi e sprezzanti nei confronti di certi giocatori, diciamo: ci fate schifo. Non siete tifosi, non abbiamo bisogno di voi, noi non vi vogliamo. State certi che non vincerete mai. Perché siamo più di questo. Siamo aperti, diversi, di colore e dannatamente orgogliosi di esserlo".