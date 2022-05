Mourinho ha rilasciato un'intervista al sito inglese footballdailyuk. Il tecnico ha ricordato la sua esperienza al Tottenham e ha speso belle parole per Tammy Abraham. Ecco le sue dichiarazioni: "Sono arrivato in un punto della mia carriera e della mia vita in cui non ho brutti pensieri. Ogni volta che parlo con i giornalisti inglesi mi fanno sempre la battuta sulla finale, spero di non essere licenziato questa volta (ride ndr). È qualcosa che non accade a molti allenatori. Ma non ho rimorsi verso il Tottenham e neanche verso il presidente. Non ho brutti ricordi dell'esperienza agli Spurs".



Su Abraham."Non è facile per un giovane andare via dal proprio paese, dalla propria città e della Premier League. Se vuole tornare in Inghilterra, non credo che lo voglia ora, ma se vuole tornare in Inghilterra, deve solo schioccare le dita. Sono molto felice per lui e sta facendo bene con la sua Nazionale. I ragazzi inglesi come Smalling e Tomori hanno capito che c'è vita anche fuori il campionato inglese e bisogna lasciare da parte le bugie".