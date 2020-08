Tra i contenuti più interessanti delle prime tre puntate della nuova edizione della serie prodotta da Amazon "All or nothing", dedicata al Tottenham di José Mourinho, c'è anche un curioso siparietto tra lo Special One e Serge Aurier, terzino destro diventato obiettivo di mercato del Milan nelle scorse settimane.



In occasione di un discorso pre-partita, Mourinho non si fa particolari problemi nell'affrontare di petto un calciatore tra i più esperti della rosa al momento di fornire le istruzioni sui movimenti difensivi: "Tu Serge sarai uno dei giocatori che dovrà rimanere in marcatura. Capisci bene l'inglese? Ho paura di te, perché so che sei in grado di provocare un rigore di m...a col Var. Te lo sto già dicendo, ho paura con te...". Un modo certamente poco tenero di richiamare Aurier alla massima concentrazione, ma che certifica una volta di più l'enorme carisma del tecnico portoghese.



E che l'ex Paris Saint non sia un giocatore propriamente nelle grazie di Mourinho lo si è intuito anche dalla scelta di acquistare nei giorni scorsi dal Wolverhampton l'esterno Matt Doherty, che idealmente andrà a rimpiazzare proprio l'ivoriano nell'undici di partenza. Il Milan resta vigile, ma continua a far trapelare quanto sia complicata la trattativa col Tottenham, che non appare intenzionato a concedere sconti sulla valutazione di 20 milioni di euro. Inoltre i rossoneri hanno la necessità di piazzare prima sul mercato un terzino destro, ma ad oggi non si registrano novità sulla possibile cessione di Calabria, il principale indiziato.