Di questo sono convinti in Francia, dove il portoghese potrebbe allenare il prossimo anno. Secondo quanto riporta RMC Sport il Paris Saint-Germain a fine stagione chiuderà la parentesi con Christophe Galtier e ha messo lo Special One in cima alla lista dei desideri, tanto che ilsuper agente del tecnico campione d'Europa con il Porto nel 2004 e con l'Inter nel 2010, trovando terrendo fertile.L'affare non è semplice perché l'ex allenatore di Chelsea e Real Madrid ha un contratto in scadenza con la Roma nel 2024, ma Mendes, che ha in procura diversi giocatori del Paris Saint-Germain (da Warren Zaïre Emery a Renato Sanches, passando per Vitinha e Danilo Pereira, fino ad arrivare a El Chadaille Bitshiabu) è convinto di avere gli argomenti giusti per chiudere l'affare., 9,17 milioni di euro lordi,. A Roma tutto questo non è possibile, complice il Settlement Agreement con la Uefa e la necessità di tagliare i costi per rientrare nei parametri economici. L'idea di Mou è quella di salutare, vorrebbe farlo dopo aver vinto l'Europa League (giovedì c'è l'andata delle semifinali con il Bayer Leverkusen, dall'altra parte del tabellone ci sono Juventus e Siviglia).