Era da 6 anni che lo Special One non arrivava ai quarti di Europa League e l'ultima volta che è successo, nel 2017, l'ha vinta. Però Josè Mourinho critica la formula: «Una squadra che è stata eliminata per me deve andare a casa. Se la competizione la vince una squadra che viene dalla Champions è senza significato. Per me la competizione Europa League è per chi ha iniziato dal primo giorno». La frecciata finale è per la La Lazio. «Adesso non avrà una terza competizione europea no?! E' così, purtroppo... Adesso la Uefa dovrà spendere dei soldi per trasportare la Coppa. Poteva rimanere a Roma invece forse andrà a Firenze». Benvenuti al derby...