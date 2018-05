Ancora guai con il Fisco spagnolo per José Mourinho, manager del Manchester United. L'ex allenatore dell'Inter ha ammesso di aver evaso 3,3 milioni di euro sui diritti di immagine di quando era sulla panchina del Real Madrid tra il 2011 e il 2012. Come riporta El Mundo, il patteggiamento costerà allo Special One 800mila euro, una cifra che gli eviterà il processo e una possibile condanna a 12 mesi di carcere. El Mundo rivela che l'accordo con il fisco spagnolo verrà formalizzato nelle prossime settimane, anche se i termini sono stati già fissati.



Dalla Spagna fanno sapere che il manager dei Red Devils ai tempi del Real Madrid non aveva denunciato i proventi ricavati dai diritti di immagine: un tesoretto di oltre tre milioni di euro che supera di gran lunga i 120mila euro fissati dalla legge spagnola come soglia massima. Secondo El Mundo, i contratti stipulati con gli sponsor e con il Real Madrid venivano siglati da due società irlandesi che, a loro volta, giravano quei soldi a una fondazione neozelandese.