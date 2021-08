Buona la prima per José Mourinho allo stadio Olimpico da allenatore della Roma. Il tecnico portoghese ha dichiarato dopo la vittoria per 3-1 di domenica sera contro la Fiorentina: "È un peccato che quando la gente canta l'inno i calciatori non siano ancora in campo, perché penso che ci sarebbe più emozione per i ragazzi. Io ero in panchina ad aspettare ed è stato veramente bellissimo. Lo sapevo già da avversario, immaginate adesso che sono sulla panchina della Roma".



Dopo il giorno di riposo, la squadra giallorossa tornerà ad allenarsi martedì mattina alle ore 10 in vista del ritorno in Conference League di giovedì sera all'Olimpico contro i turchi del Trabzonspor.