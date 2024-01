Lungo messaggio di Capodanno girato dall'allenatore della Roma Josè Mourinho a squadra e allo staff tecnico, per l'inizio del nuovo anno. Le parole di Mou, riportate in parte dal Corriere dello Sport, hanno fatto breccia nei cuori dei romanisti:



"Noi, solo noi, avanti insieme. E' per la gente che bisogna dare tutto e andare oltre i nostri limiti. Non dobbiamo mollare niente", dice lo Special One, che ammette di non aver mai visto tifosi così.