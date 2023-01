Josési scaglia verbalmente contro Vincent Candela. "Un mio giocatore che dà il massimo ha sempre il mio affetto. L'unica cosa che mi è dispiaciuta è stato sentire qualche fischio a Zaniolo.- le parole dello Special One ai microfoni di Mediaset nel post partita di Roma-Genoa - "La mia storia è piccola nel club, ma magari la gente mi ascolta. Per favore non fischiate i giocatori che danno tutto quello che hanno". Poi in conferenza l'affondo anche alla società: "Mi dispiace anche che il mio club non ha la forza e la personalità di andare dritto e prendere una decisione su questo".Ma cosa aveva dettoDopo la gara col Milan l'ex terzino della Roma scudettata era stato duro soprattutto con"Io sono romanista, ma mi dispiace sentire Zalewski festeggiare per un pareggio. Non è la strada giusta per arrivare al massimo. La Roma ha giocato solo cinque minuti, il punto è importante ma non c'è niente da festeggiare. Questo mi piacerebbe trasmettere ai giocatori.La prossima volta dovrebbero giocare un po' di più". Su Zaniolo aveva solo detto: "Deve segnare di più".Commentando un post del sito ForzaRoma.Info: "Buona sera a tutti .questo post mi ha sorpreso non credo e non penso che la gente ha fischiato Niccolò per le mie dichiarazioni. Mi dispiacerebbe tanto perché chi mi conosce sa… A volte quando mi chiedono posso dire la mia sulla Roma però sempre con grande rispetto e amore per questa società squadra allenatore vincente e popolo Romanista.un abbraccio a tutti è sempre forza Roma