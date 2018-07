Dopo la brutta sconfitta rimediata in amichevole contro il Liverpool per 4-1, José Mourinho ha così parlato del mercato del Manchester United: "Mi piacerebbe avere altri due giocatori. Penso che non ne avrò due, penso sia possibile che ne abbia uno. È possibile. Ho dato una lista al club di cinque nomi alcuni mesi fa e aspetto di vedere se è possibile avere uno di questi giocatori. Se è possibile è possibile, se non è possibile non è possibile, se è possibile, bene, se non è possibile, continuiamo a combattere, lavorando e credendo nei giocatori che abbiamo".