Tramite una nota sul proprio sito ufficiale, il Tottenham ha comunicato che il prossimo 30 luglio al Sammy Ofer Stadium di Haifa (Israele) affronterà la Roma in una amichevole estiva. Le due squadre si affronteranno in pre season per la quarta volta, ma a legarle, ci sono anche intrecci in panchina. Antonio Conte, manager degli Spurs, è stato corteggiato in passato dalla Roma del Petrachi direttore sportivo, mentre Mourinho era stato esonerato dal club londinese, nonostante la conquista di una finale di Coppa di Lega. Il match farà parte della I-Tech Cup, un format creato dagli organizzatori di eventi MTR7 per mostrare le tecnologie locali in un paese rinomato come hub per le aziende high-tech.