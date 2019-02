Non è nuovo alle rovinose cadute in pubblico José Mourinho, ma stavolta le sconfitte messe in serie negli ultimi tempi dalla sua ex squadra, il Manchester United, non c'entrano nulla. Il tecnico portoghese, che già lo scorso settembre aveva fatto il giro del web per un incredibile scivolone a Wembley (mentre si accingeva ad assistere al match tra Inghilterra e Spagna), ci è ricascato, nel vero senso della parola. Stavolta il palcoscenico della gaffe, per fortuna senza conseguenze, è stato il palazzetto di Balashikha, città nei pressi di Mosca e sede delle partite dell'Avangard Omsk, una delle squadre più importanti del campionato russo di hockey.



Lo Special One era stato invitato ad assistere alla partita contro lo SKA di San Pietroburgo e a dare il via all'incontro lasciando cadere sul ghiaccio il disco ma, nel tentativo di abbandonare il campo di gioco, Mourinho è scivolato sul tappeto rosso, suscitando il suo imbarazzo e scatenando le risate del pubblico presente. Non un gran momento per l'allenatore portoghese che, dopo le figuracce collezionate sulla panchina dei Red Devils, spera nella chiamata di un grande club per tornare a ruggire come ai vecchi tempi.