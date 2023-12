per le dichiarazioni rilasciate dall'allenatore portoghese in conferenza stampa alla vigilia della partita di campionato sul campo del Sassuolo ( LEGGI QUI ).- A seguito dell'accordo di patteggiamento raggiunto dalle parti (ex art. 126 CGS), l'allenatore della Roma José Mourinho è stato sanzionato con un'ammenda di 20.000 euro. La stessa sanzione, anch'essa da devolvere all'AIL, è stata applicata anche all'AS Roma, per responsabilità oggettiva ai sensi degli articoli 6, comma 2, e 23, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva.A carico del tecnico portoghese era stato aperto un procedimento di indagine per aver espressodurante la conferenza stampa di presentazione della gara Sassuolo-Roma di sabato 2 dicembre.