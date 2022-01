Roma-Genoa, il 5 febbraio, sarà la 100° partita in serie A per Mourinho, che cominciò l’avventura contro l’altra squadra genovese il 30 agosto 2008: Sampdoria-Inter 1-1.

Per il portoghese due scudetti conquistati con l’Inter; 2,06 la media punti con un bilancio di 61 vittorie, 21 pareggi e 17 sconfitte. Ben nove con la Roma; dodici gli allenatori che hanno chiuso la carriera romanista con una media migliore, in Serie A, dell’attuale 1,65 di Mourinho; 29 le squadre affrontate e 47 i tecnici sfidati; 68 i giocatori impiegati: 40 con l’Inter e finora 28 con la Roma.