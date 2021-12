IL TABELLINO

, oltre che a se stessa, anche alle rivali per l'Europa. La chiave di svolta della sua stagione? Chissà. Tre punti pesantissimi, al di là di qualsiasi considerazione., e con il contributo di un'interpretazione collettiva di altissimo spessore., perché la squadra nerazzurra è stata frenata proprio nelle sue giocate più tradizionali.di qualità e praticità, e porta a casa una vittoria pesantissima.(11esimo gol stagionale)(prima rete in campionato) poi, durante il recupero della prima frazione,su tiro di Muriel., con deviazione volante su calcio di punizione di Veretout, dopo settanta minuti e dopo una rete annullata dal Var all'Atalanta.(12° centro complessivo), dopo l'ennesima ripartenza intelligente.: dal novembre del 2019, la Roma ha giocato 30 scontri diretti conquistando 24 punti sui 90 disponibili. Il bilancio parla di 5 vittorie, 9 pareggi e 16 sconfitte. Pochi punti, è vero, ma da Bergamo si dovrebbe/potrebbe voltare pagina.. Per come è arrivato, per come è stata studiato,non soltanto per la doppietta firmata nei due tempi.La trasferta in casa dell'Atalanta, ad esempio, è stata la nona del campionato, e il bottino rimediato lontano dalla Capitale è di soli 12 punti. Con unche, in ordine generale, sta caratterizzando il campionato della squadra di Mou:. In 18 partite di campionato, del resto, i giallorossi hanno pareggiato soltanto una volta, in casa contro il Napoli. Anche se in assoluto potrà sembrare paradossale, ma al momento - e. Con un dato, citato anche dal portoghese alla vigilia, che può aiutare a capire un po' meglio la situazione:, 6 mesi e 4 giorni;e 17 giorni. Da quando Gasp è arrivato a Bergamo, la Roma ha cambiato cinque allenatori: Spalletti, Di Francesco, Ranieri e Fonseca prima di Mourinho. Questo, in un'ottica complessiva di lavoro, e di costruzione/crescita della squadra, non può non avere un peso (a Bergamo dal 2016 l'ha senz'altro avuto).: 29% di possesso-palla, quattro gol e tre punti in più in classifica. Se non è questa la mano di Josè, è complicato individuarne un'altra.Atalanta-Roma 1-4 (primo tempo 1-2)Marcatori: 2' p.t. Abraham (R), 27' p.t. Zaniolo (R), 46' p.t. aut. Cristante (R), 27' s.t. Smalling (R), 36' s.t. Abraham (R)Assist: 27' p.t. Mkhitaryan (R), 27' s.t. Veretout (R)Atalanta (3-4-1-2): Musso, Toloi, Palomino, Djimsiti (34' p.t. Muriel), Hateboer (32' s.t. Zappacosta), de Roon, Freuler, Pezzella (32' s.t. Maehle), Pašalić (18' s.t. Miranchuk), Iličić (1' s.t. Malinovskyi), Zapata. All. Gasperini.Roma (3-5-2): Rui Patricio, Mancini, Smalling, Ibanez, Karsdorp, Mkhitaryan (43' s.t. Calafiori), Cristante, Veretout (46' s.t. Kumbulla), Vina, Zaniolo (24' s.t. Shomurodov), Abraham (46' s.t. Bove). All. Mourinho.Arbitro: Irrati di Pistoia.Ammoniti: 8' p.t. de Roon (A), 9' p.t. Zaniolo (R), 3' s.t. Ibanez (R), 28' s.t. Mancini (R)