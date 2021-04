Dopo l'esonero da parte del Tottenham, José Mourinho si tuffa sul giornalismo. In attesa di un nuovo incarico in panchina, il tecnico portoghese è stato ingaggiato dal Sun, tabloid britannico, in qualità di editorialista per seguire da vicino gli Europei. "Chi meglio dello Special One per esprimere su EURO 2020 in una colonna affilata come un rasoio piena di arguzia, conoscenza ed entusiasmo classici di Josè", annuncia il Sun. Parallelamente, Mourinho sarà commentatore anche per l'emittente radiofonica TalkSPORT.