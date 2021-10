ha sofferto in tribuna nella vittoria della Roma a Cagliari. Squalificato dopo l'espulsione contro il Napoli, ha dovuto dare indicazioni dagli spalti al suo vice Sacramento. Sguardi, urla, pizzini e un sorriso finale, arrivato dopo la magia di Lorenzo Pellegrini che ha firmato il gol-vittoria.- Per via della squalifica però Mou non poteva neanche entrare negli spogliatoi nel post partita per fare i complimenti alla squadra,: "Fine della partita... tre punti... Buon cibo (non posso andare nello spogliatoio) - ha scritto il portoghese sul suo profilo Instagram - e un altro ragazzo in campo (riferendosi al debutto del classe 2003 Felix Afena-Gyan, ndr)".